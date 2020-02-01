Ле-Лаванду
Ле-Лаванду (Le Lavandou) - французский городок у кромки Средиземного моря, череда уютных бухт с песочными пляжами, обустроенными и дикими, острова на горизонте и коралловые рифы в пучине морской - курортная идиллия Французской Ривьеры без толчеи, всего в 40 километрах от Сен-Тропе. О том, как попасть в Ле-Лаванду и чего от него ожидать - расскажет с минимумом лирики и максимумом практики наш онлайн путеводитель. Читайте далее.
Как добраться до Ле-Лаванду
Попасть на Лазурный берег, в первую очередь, можно по воздуху через аэропорты Марселя, Тулона-Йера и Ниццы.
Через Марсель
Авиаперелёт из Москвы в Марсель и обратно может обойтись в 200-250 долларов.
Из Марселя до Ле-Лаванду можно добраться на автобусе с пересадкой в Тулоне (в 40 км от Ле-Лаванду) или Йере (в 23 км от Ле-Лаванду). В Йер из Марселя также ходят поезда.
Через Ниццу
Те же 200-250 долларов будет стоит авиаперелёт из Москвы в Ниццу и обратно. Из Санкт-Петербурга прямой рейс Аэрофлота стоит около 280 долларов в обе стороны (на момент написания).
Из Ниццы в Ле-Лаванду можно попасть через Сен-Тропе или Йер.
Из Ниццы в Сен-Тропе ходят автобусы, в Йер - автобусы и поезда. Оба города соединены с Ле-Лаванду автобусными маршрутами.
Ещё один вариант: паром из Ниццы в Сен-Тропе. Будет дороже, зато - морское приключения на Французской Ривьере, как и положено, на белом теплоходе, в сопровождении чаек и дельфинов! Два с половиной часа средиземноморской романтики и вы - в Сен-Тропе.
Ещё одна опция - арендовать в городе прилёта машину.
Для тех, кто не ищет сложных путей, - такси.
Через аэропорт Тулон-Йер
Можно долететь и до близлежащих городов Тулон и Йер, однако рейсы в этом направлении часто подразумевают пересадку в Париже и обычно дороже авиаперелётов в аэропорты Марселя и Ниццы.
Проверяйте наличие билетов и цены на поисковиках авиарейсов SkyScanner и аналогах.
На машине
Нередко остановка в Ле-Лаванду становится частью автомобильного путешествия с севера Франции на юг или вдоль Французской Ривьеры. Ещё лучше - через Геную и Сан-Ремо в Монте-Карло, Монако и Ниццу, Антиб, Канны... Сложно такое не пожелать себе, своим родным и близким.
Расстояния из Ле-Лаванду до ближайших городов и курортов Лазурного берега:
- Марсель (Marseille) - 107 км
- Тулон (Toulon) - 40 км
- Йер (Hyères) - 23 км, ближайшая железнодорожная станция и аэропорт
- Сен-Тропе (Saint-Tropez) - 40 км
- Канны (Cannes) - 113 км
- Ницца (Nice) - 171 км
А вот так регион выглядит на карте:
Проживание в Ле-Лаванду
Цены на двухместные номера - от 50-60 евро в сутки. Для тех, кто готов немного поступиться приватностью, airbnb предлагает интересные варианты аренды комнат у местного населения. Например, за 35 евро можно поселиться в километре от пляжа, с возможностью готовить на хозяйской кухне. Homeaway предлагает квартиры от 50 евро в сутки.
Наиболее дешёвый способ проживания в Ле-Лаванду - кемпинги, некоторые из которых находятся недалеко от моря. Например, Camping D'Olivier расположен всего в 10 минутах ходьбы от пляжа Сен-Клэр: место под палатку на лужайке, душевые и туалеты - 20 евро за двоих в сутки.
Кемп по пляжному волейболу
Ещё одна конфигурация - отправиться в Ле-Лаванду с туром - обычным или, напротив, совсем необычным: кемп по пляжному волейболу для начинающих и продолжающих под руководством спортсменов топового уровня, веселая компания, трёхразовое питание и ночлег - около 80 евро с человека в сутки. Тренеры говорят по-русски, по-французски и по-английски.
Что делать в Ле-Лаванду
Пляжи Ле-Лаванду
На территории коммуны Ле-Лаванду расположено 12 пляжей - больших и маленьких, оборудованных и диких, с шезлонгами и зонтиками и без них.
Пляжи Ле-Лаванду на карте
Для желающих глянуть фотки пляжей Ле-Лаванду в инстаграме - список:
- Англад (Plage L'Anglade)
- Центральный, или пляж дю Лаванду (Plage Centrale)
- Сен-Клер (Plage de Saint-Clair)
- Ля Фоссет (Plage de la Fossette)
- Эгбель (Plage d'Aiguebelle)
- Жан Блан (Plage de Jean Blanc)
- Элефант (Plage de l'Eléphant)
- Россиньоль (Plage du Rossignol)
- Лейе (Plage du Layet)
- Кавальер (Plage de Cavalière)
- Кап Негр (Plage du Cap Nègre)
- Прамускье (Plage de Pramousquier)
Буквально в нескольких километрах от городка, в соседних коммунах можно найти десятки других пляжей. Выбор поистине велик!
Водные развлечения
В Ле-Лаванду можно покататься на водных скутерах и лыжах, полетать над водными просторами на парашюте (парасейлинг) и погрузиться в пучину моря.
Особый интерес для дайверов и любителей снорклинга (плавания с маской) представляет остров Пор-Кро (Port-Cros National Park) с его девственными подводными ландшафтами. Морская фауна национального парка включает мурен, барракуд, осьминогов, кораллы, голотурии, морских ежей и звезды.
Иногда на дне моря встречаются природа и творения рук человеческих: поблизости от Ле-Лаванду можно увидеть пароход, затонувший в 1887 году, ныне заселённый морскими обитателями, а поблизости от пляжа де Прамускье на песчаном дне обрёл покой американский истребитель времён Второй мировой войны.
Пешие прогулки
Вынырнем из морским глубин и обратим взор на воспетые литераторами и художниками пейзажи Лазурного берега. Познакомиться ближе с местной дикой природой можно на тропах островов Пор-Кро и Леван (Ile du Levant) или на велосипеде на острове Поркероль (Ile de Porquerolles). На острова можно попасть на пароме из Ле-Лаванду. Не забудьте прихватить с собой удобную обувь!
Осматриваем соседние города
Ле-Лаванду способен занять весь отпуск, но отвлечься на соседние города, конечно, нужно. На западе от Ле-Лаванду - Марсель, Кассис и знаменитые бухты-каланки (Parc national des Calanques). А на востоке всего в 40 километрах - прославленный Сен-Тропе, куда можно съездить самостоятельно или купить в интернете экскурсию на русском языке. Не пропустите уютный музей Musée de l'Annonciade в старинной часовне с его коллекцией французской живописи (Синьяк, Матисс, Брак, пр). Входной билет - всего 6 евро, коллекция блистательна и невелика (то есть, никто не успеет устать).
Примерно в двух часах езды от Ле-Лаванду расположены Канны, Ницца и Монако. Если хочется посмотреть галопом "всё", можно проехать вдоль моря на арендованной машине или взять обзорную VIP-экскурсию по лучшим местам Лазурного берега - благо на Французской Ривьере всё относительно близко друг от друга.
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