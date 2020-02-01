



Ле-Лаванду (Le Lavandou) - французский городок у кромки Средиземного моря, череда уютных бухт с песочными пляжами, обустроенными и дикими, острова на горизонте и коралловые рифы в пучине морской - курортная идиллия Французской Ривьеры без толчеи, всего в 40 километрах от Сен-Тропе. О том, как попасть в Ле-Лаванду и чего от него ожидать - расскажет с минимумом лирики и максимумом практики наш онлайн путеводитель. Читайте далее.

Как добраться до Ле-Лаванду

Попасть на Лазурный берег, в первую очередь, можно по воздуху через аэропорты Марселя, Тулона-Йера и Ниццы.

Через Марсель

Авиаперелёт из Москвы в Марсель и обратно может обойтись в 200-250 долларов.

Из Марселя до Ле-Лаванду можно добраться на автобусе с пересадкой в Тулоне (в 40 км от Ле-Лаванду) или Йере (в 23 км от Ле-Лаванду). В Йер из Марселя также ходят поезда.

Через Ниццу

Те же 200-250 долларов будет стоит авиаперелёт из Москвы в Ниццу и обратно. Из Санкт-Петербурга прямой рейс Аэрофлота стоит около 280 долларов в обе стороны (на момент написания).

Из Ниццы в Ле-Лаванду можно попасть через Сен-Тропе или Йер.

Из Ниццы в Сен-Тропе ходят автобусы, в Йер - автобусы и поезда. Оба города соединены с Ле-Лаванду автобусными маршрутами.

Ещё один вариант: паром из Ниццы в Сен-Тропе. Будет дороже, зато - морское приключения на Французской Ривьере, как и положено, на белом теплоходе, в сопровождении чаек и дельфинов! Два с половиной часа средиземноморской романтики и вы - в Сен-Тропе.

Ещё одна опция - арендовать в городе прилёта машину.

Для тех, кто не ищет сложных путей, - такси.

Через аэропорт Тулон-Йер

Можно долететь и до близлежащих городов Тулон и Йер, однако рейсы в этом направлении часто подразумевают пересадку в Париже и обычно дороже авиаперелётов в аэропорты Марселя и Ниццы.

Проверяйте наличие билетов и цены на поисковиках авиарейсов SkyScanner и аналогах.

На машине

Нередко остановка в Ле-Лаванду становится частью автомобильного путешествия с севера Франции на юг или вдоль Французской Ривьеры. Ещё лучше - через Геную и Сан-Ремо в Монте-Карло, Монако и Ниццу, Антиб, Канны... Сложно такое не пожелать себе, своим родным и близким.

Расстояния из Ле-Лаванду до ближайших городов и курортов Лазурного берега:

Марсель (Marseille) - 107 км

Тулон (Toulon) - 40 км

Йер (Hyères) - 23 км, ближайшая железнодорожная станция и аэропорт

Сен-Тропе (Saint-Tropez) - 40 км

Канны (Cannes) - 113 км

Ницца (Nice) - 171 км

А вот так регион выглядит на карте:

Проживание в Ле-Лаванду

Цены на двухместные номера - от 50-60 евро в сутки. Для тех, кто готов немного поступиться приватностью, airbnb предлагает интересные варианты аренды комнат у местного населения. Например, за 35 евро можно поселиться в километре от пляжа, с возможностью готовить на хозяйской кухне. Homeaway предлагает квартиры от 50 евро в сутки.

Наиболее дешёвый способ проживания в Ле-Лаванду - кемпинги, некоторые из которых находятся недалеко от моря. Например, Camping D'Olivier расположен всего в 10 минутах ходьбы от пляжа Сен-Клэр: место под палатку на лужайке, душевые и туалеты - 20 евро за двоих в сутки.

Кемп по пляжному волейболу

Ещё одна конфигурация - отправиться в Ле-Лаванду с туром - обычным или, напротив, совсем необычным: кемп по пляжному волейболу для начинающих и продолжающих под руководством спортсменов топового уровня, веселая компания, трёхразовое питание и ночлег - около 80 евро с человека в сутки. Тренеры говорят по-русски, по-французски и по-английски.

Что делать в Ле-Лаванду

Пляжи Ле-Лаванду

На территории коммуны Ле-Лаванду расположено 12 пляжей - больших и маленьких, оборудованных и диких, с шезлонгами и зонтиками и без них.



Пляжи Ле-Лаванду на карте

Для желающих глянуть фотки пляжей Ле-Лаванду в инстаграме - список:

Англад (Plage L'Anglade) Центральный, или пляж дю Лаванду (Plage Centrale) Сен-Клер (Plage de Saint-Clair) Ля Фоссет (Plage de la Fossette) Эгбель (Plage d'Aiguebelle) Жан Блан (Plage de Jean Blanc) Элефант (Plage de l'Eléphant) Россиньоль (Plage du Rossignol) Лейе (Plage du Layet) Кавальер (Plage de Cavalière) Кап Негр (Plage du Cap Nègre) Прамускье (Plage de Pramousquier)

Буквально в нескольких километрах от городка, в соседних коммунах можно найти десятки других пляжей. Выбор поистине велик!

Водные развлечения

В Ле-Лаванду можно покататься на водных скутерах и лыжах, полетать над водными просторами на парашюте (парасейлинг) и погрузиться в пучину моря.

Особый интерес для дайверов и любителей снорклинга (плавания с маской) представляет остров Пор-Кро (Port-Cros National Park) с его девственными подводными ландшафтами. Морская фауна национального парка включает мурен, барракуд, осьминогов, кораллы, голотурии, морских ежей и звезды.

Иногда на дне моря встречаются природа и творения рук человеческих: поблизости от Ле-Лаванду можно увидеть пароход, затонувший в 1887 году, ныне заселённый морскими обитателями, а поблизости от пляжа де Прамускье на песчаном дне обрёл покой американский истребитель времён Второй мировой войны.

Пешие прогулки

Вынырнем из морским глубин и обратим взор на воспетые литераторами и художниками пейзажи Лазурного берега. Познакомиться ближе с местной дикой природой можно на тропах островов Пор-Кро и Леван (Ile du Levant) или на велосипеде на острове Поркероль (Ile de Porquerolles). На острова можно попасть на пароме из Ле-Лаванду. Не забудьте прихватить с собой удобную обувь!

Осматриваем соседние города

Ле-Лаванду способен занять весь отпуск, но отвлечься на соседние города, конечно, нужно. На западе от Ле-Лаванду - Марсель, Кассис и знаменитые бухты-каланки (Parc national des Calanques). А на востоке всего в 40 километрах - прославленный Сен-Тропе, куда можно съездить самостоятельно или купить в интернете экскурсию на русском языке. Не пропустите уютный музей Musée de l'Annonciade в старинной часовне с его коллекцией французской живописи (Синьяк, Матисс, Брак, пр). Входной билет - всего 6 евро, коллекция блистательна и невелика (то есть, никто не успеет устать).

Примерно в двух часах езды от Ле-Лаванду расположены Канны, Ницца и Монако. Если хочется посмотреть галопом "всё", можно проехать вдоль моря на арендованной машине или взять обзорную VIP-экскурсию по лучшим местам Лазурного берега - благо на Французской Ривьере всё относительно близко друг от друга.