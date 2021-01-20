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Viktor-Tekhnik
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Проверяем наличие запрета на выезд за границу. Почему, как и когда

Кто Viktor-Tekhnik Создано/обновлено 03.12.2020/03.12.2020

Проверяем наличие запрета на выезд за границу

Задолженность по кредитам граждан России многократно превышает стоимость программы освоения Марса — факт, с которым не поспоришь.

Кризис и эпидемия только обострили ситуацию: многие соотечественники испытывают трудности с выплатами по долгам, сотни тысяч россиян скрываются от коллекторов, на более чем миллион жителей Необъятной наложен запрет на выезд... Возможно, в их числе и вы?

Причины запрета на выезд за границу

Помимо задолженностей по кредитам частой причиной наложения запрета на выезд из страны являются проблемы с налогами, неоплаченные алименты и штрафы. С последними часто сталкиваются автолюбители - забытый мелкий штраф может стать причиной крупных неприятностей, когда вас развернут на границе... Лучше до такого не доводить - проверять запрет можно в два клика - читаем далее!

Ещё одна менее очевидная причина запрета на выезд - невыездная должность. Например, налагает ограничения работа с государственной тайной.

Во время планирования поездки, при покупке авиабилетов и при посадке в самолёт — лучше заранее знать о запрете на выезд в отношении вас или кого-то из ваших родных попутчиков.

Когда проверяться?..

Казалось бы, каждый из нас в курсе своих финансовых приключений... Однако, не всегда ситуация носит вполне ясный характер.

Не каждая задолженность ведёт к запрету на выезд, так почему не сгонять на отдых? - лишь бы точно знать.

С другой стороны, иногда граждане узнают о затруднениях вроде суда над ними постфактум — бумажные письма пропадают, электронные - попадают в спам, звонки тоже не всегда достигают цели.

Поэтому даже если уверены, то по-хорошему, конечно, лучше проверить ваш статус по самой свежей базе дважды:

  1. за месяц до поездки - чтобы было время всё разрешить, если вдруг обнаружатся проблемы;
  2. а также за 3-4 дня до вылета, чтобы, если дело обернулось плохо, постараться отменить брони с полной или частичной денежной компенсацией.

Как проверить наличие запрета

В этом поможет Единый Реестр Запрета https://reestrzapreta.ru. Вопрос решается в два клика: введите своё ФИО, регион проживания, а также ИНН, либо паспортные данные, а затем кликните проложить. Оплатите услугу и наслаждайтесь полной ясностью: Единый Реестр за считанные секунды проверит вас в каждом государственном ведомстве, включая налоговую, службу судебных приставов, МВД и уголовный розыск.

Проделайте всё то же самое с данными ваших родных. Если запретов нет — можно покупать авиабилеты, можно вызывать такси в аэропорт — ура, вы свободны как птица!

В случае если обнаружен запрет...

Проверять на запрет выезда за границу, конечно, лучше заранее, чтобы было время устранить его причины. В случае задолженности, необходимо как можно скорее её погасить.

Помните - государственным службам потребуется время для изменения вашего статуса - нескольких дней может не хватить, поэтому необходимо регулировать этот вопрос заранее.

Точно так, оплаченный с задержкой платёж по недоразумению может обратиться в судебное разбирательство. Поэтому после оплаты постарайтесь вступить в контакт с участвующими сторонами. Посетите соответствующий профильный сайт, сделайте звонок, чтобы по возможности ускорить процесс, если у вас ограничено время.

Посетите сайт Госуслуги, если у вас есть аккаунт - на нём вы можете оплатить все задолженности. Если аккаунта нет и регистрировать и верифицировать его нет времени или желания, вопросы можно решить на соответствующих профильных сайта: ГИБДД, ФНС и пр.

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Галина 68 аватар
Чего не поняла, сколько денег
Говорит Галина 68 (гость) в Ср, 20/01/2021 - 09:31.

Чего не поняла, сколько денег надо платить за проверку на одного человека?

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